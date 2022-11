Soeur Cristina, gagnante de The Voice Italie, a quitté les ordres

Soeur Cristina était redevenue “simple” religieuse, prononçant même ses vœux perpétuels en 2015

Sœur Cristina, qui avait remporté la saison 2 de The Voice Italie, vient de revéler avoir, à 35 ans, quitté les ordres pour se consacrer à la chanson et être devenue serveuse.

AFP Soeur Cristina en 2014

Sœur Cristina avait fait sensation dans la version italienne de The Voice en 2014. Agée alors de 26 ans, elle avait gagné son pari et séduit bien au-delà de l'Italie, avec ses reprises de What a feeling, No One d'Alicia Key, ou encore Like a Virgin. Ses prestations avaient créé un buzz immédiat, à l'origine de sa victoire beaucoup de nombreux commentaeurs qui avaient attribué ce succès à l'étrangeté de la situation plutôt qu'à son talent. Si, après l’émission, Soeur Cristina était redevenue “simple” religieuse, prononçant même ses vœux perpétuels en 2015, elle avait tout de même participé à la version italienne de "Danse avec les Stars".

Cette semaine, dans l’émission "Verissimo", diffusée sur la chaîne italienne Canale 5, la jeune femme, redevenue Cristina Scuccia est apparue avec ses cheveux détachés, du maquillage et un piercing dans le nez. "J’ai choisi de suivre mon cœur sans penser à ce que les gens diraient de moi", a-t-elle déclaré. "Je crois qu’il faut écouter son cœur avec courage. Le changement est un signe d’évolution, mais il fait toujours peur car il est plus facile de s’ancrer dans ses certitudes plutôt que de se remettre en question. Y a-t-il un bien ou un mal ?"