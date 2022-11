Le chanteur israélien Omer Adam décide de faire une "longue pause" à Dubaï

Omer Adam n'a pas encore décidé combien de temps durera la pause

Treize ans après avoir fait irruption sur la scène israélienne dans l’émission "Kochav Nolad" - équivalent israélien de la Nouvelle Star -, et être devenu l'un des chanteurs israélien les plus populaires en Israël et à l'étranger, Omer Adam a décidé de prendre une longue pause de l'industrie de la musique et de partir se reposer à l'étranger, très probablement à Dubaï.

Omer Adam a un certain nombre d'engagements pour l'année à venir, dont le premier est une série de concerts de Hanoucca en décembre. Cependant, les fans qui essaient de réserver des places pour ses spectacles n’obtiennent pas de réponses et les singles prévus à la sortie au cours de l’année à venir proviendront de matériel déjà enregistré.

David Cohen/Flash90 Le chanteur israélien Omer Adam

"Il n'a pas encore décidé combien de temps durera la pause mais ce qui lui importe pour le moment, ce sont ses affaires et celles de sa famille", a déclaré l'entourage du chanteur à Mako Music. "Il va nous faire une Justin Bieber", estiment ses fans, en référence au chanteur canadien qui avait cessé d'enregistrer des chansons pour s'occuper de ses affaires personnelles tout en laissant la porte ouverte à un retour dans le monde de la musique.

Omer Adam a fait passer le message qu’il y avait très peu de chance qu’il continue à faire de la musique et à se produire en spectacle en 2023. Omer Adam a de nombreux projets prévus à l’étranger, notamment une tournée dans plusieurs pays mais nul ne sait pour le moment si cela sera maintenu.