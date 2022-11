Bob Dylan s'excuse pour de fausses signatures apposées sur les copies de son nouveau livre

"L'utilisation d'une machine était une erreur de jugement"

Bob Dylan s'est excusé d'avoir utilisé une machine pour parapher des copies de son nouveau livre qui ont été annoncées comme "signées à la main" et vendues pour des centaines de dollars.

Dans une rare déclaration publique publiée sur Facebook samedi, l'auteur-compositeur-interprète s'est excusé auprès des fans déçus et a affirmé qu'il s'était jusqu'à présent toujours assuré de signer son travail à la main.

"J'ai été informé qu'il y avait une controverse au sujet des signatures sur certaines de mes impressions d'œuvres d'art récentes et sur une édition limitée de "Philosophy of Modern Song", a écrit l'homme de 81 ans . "J'ai signé à la main chaque tirage d'art au fil des ans, et il n'y a jamais eu de problème", a-t-il ajouté.

"Cependant, en 2019, j'ai commencé à souffrir de vertiges et cela a continué durant les années de pandémie… Avec les délais contractuels qui se profilaient, l'idée d'utiliser un auto-stylo m'a été suggérée, accompagnée de l'assurance que ce genre de chose se faisait 'tout le temps' dans le monde de l'art et de la littérature. L'utilisation d'une machine était une erreur de jugement et je veux la rectifier immédiatement", a-t-il déclaré.

L'édition spéciale du nouveau livre de Dylan, "The Philosophy of Modern Song", qui a été publiée le 1er novembre et vendue 599 dollars (574 euros environ) pièce, a suscité des critiques après que les fans ont commencé à partager en ligne des images des signatures supposées authentiques et ont réalisé qu'elles étaient étrangement identiques.

https://twitter.com/i/web/status/1594756036258598913 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au milieu de cette controverse, l'éditeur de Dylan, Simon & Schuster, a présenté des excuses la semaine dernière et proposé aux acheteurs de leur rembourser le livre. "Il s'avère que les livres en édition limitée contiennent la signature originale de Bob, mais sous une forme de réplique écrite. Nous réglons ce problème immédiatement en offrant à chaque acheteur un remboursement immédiat", a déclaré l'éditeur.

Des copies avaient été livrées aux clients avec une lettre du PDG de Simon & Schuster, Jonathan Karp, attestant de l'authenticité de la signature. L'incident a soulevé des inquiétudes concernant d'autres articles vendus par Dylan qui pourraient potentiellement inclure une signature automatisée plutôt que manuscrite.

Castle Fine Art, un détaillant d'art britannique qui vend des tirages des peintures de Dylan, a confirmé dans un communiqué que d'autres couvertures d'art publiées par l'artiste cette année avaient également été signées à l'aide d'un autopen, un appareil utilisé pour signer automatiquement des documents.

"Les éditions concernées sont" The Retrospectrum Collection "et" Sunset, Monument Valley ", que nous avons publiées cette année. Nous pouvons confirmer que toutes les autres éditions précédant ces versions ont été signées individuellement à la main par Bob Dylan lui-même", indique le communiqué de Castle Fine Art.

La "Philosophie de la chanson moderne" de Dylan a également été critiquée pour son manque de représentation féminine, les commentateurs soulignant le fait que sur plus de 60 chansons incluses dans le livre, seule une poignée a été écrite par des femmes.