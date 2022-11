La saison 4 de la série Fauda sur Netflix le 20 janvier 2023

La série culte est de retour !

C'est le retour tant attendu par les fans : la saison 4 de la célèbre série israélienne Fauda sortira le 20 janvier 2023 sur Netflix. Une nouvelle fièrement partagée par Laura Smet, fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye qui joue dans cette nouvelle saison.

En mars 2022, Laura Smet avait partagé la nouvelle sur son compte Instagram. "Fière d’être dans Fauda 4!!" avait t-elle écrit en légende d’une photo d’elle avec Lior Raz, l’acteur jouant Doron, le personnage principal de la série.

Instagram / Laura Smet La série Fauda sur Netflix le 20 janvier 2023

Diffusée en Israël par le réseau YES, Fauda a conquis la critique et des millions de téléspectateurs à travers le monde depuis sa diffusion sur Netflix en décembre 2016. Le New York Times l'avait même distinguée comme l'une des meilleures séries étrangères de la décennie.

Photo by Oded Balilty/ AP Photo Un acteur attend sa scène sur le tournage de la série télévisée à succès "Fauda", à Tel Aviv, Israël, le 30 mai 2019.

Elle est en outre devenue l'emblème du savoir-faire israélien en matière de formats originaux et relativement peu chers à produire. Son succès tient notamment à son réalisme, les deux auteurs étant d'anciens membres d'une unité infiltrée.

"Cela reste une fiction même si on essaye de donner des éléments de réalité", précise Avi Issacharoff qui dit s'être inspiré de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, pour créer les principaux personnages palestiniens.