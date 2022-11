Bezalel, la prestigieuse académie israélienne, inaugure un centre de recherche et d'innovation

"Nous, artistes et designers, innovons depuis l’antiquité"

La Prestigieuse académie des arts et du design Bezalel de Jérusalem, connue comme le "Harvard de l’art" et du design du pays, a inauguré le nouveau centre de recherche et d'innovation Nathan Drahi. L’institution créée il y plus d’un siècle, est un catalyseur de premier plan dans le développement culturel d’Israël. L’académie est connue pour ses innovations artistiques et s’attaquer aux problèmes les plus pressants de ce monde, du changement climatique aux catastrophes naturelles.

"L’objectif est de connecter les disciplines artistiques à la science, la technologie et tout ce qui s’ensuit. Nous pensons aux grands défis mondiaux et examinons ces questions du point de vue du design. Nous savons que nous pouvons apporter notre contribution dans le domaine de la santé, de la durabilité et dans tous les défis d’aujourd’hui", indique le professeur Adi Stern président de l’école des beaux-arts de Bezalel.

L’école Bezalel a déjà fait la une des journaux pour les créations uniques de ses étudiants. En 2016, Israël a fait don de plus de 100 tables antisismiques conçues par les élèves de Bezalel a des écoles de Taiwan suite à une secousse meurtrière sur l’île.

Screenshot Twitter i24NEWS Le nouveau centre de recherche et d'innovation Nathan Drahi de l'académie des arts et du design Bezalel

Chaque année depuis 19 ans, les étudiants de dernière année présentent leurs projets axés sur l’amélioration du monde. Des projets aussi variés que des chaussures extensibles pour les personnes souffrant de problèmes podologiques ou des kits militaires permettant de stocker et transporter du sang.

"Tout le monde utilise aujourd’hui le mot innovation qui est très tendance, mais nous, artistes et designers innovons depuis l’antiquité !", conclut Adi Stern.