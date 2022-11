L'intrigue est vaguement basée sur une histoire vraie, racontée par un réfugié palestinien

Dès jeudi, les abonnés Netflix pourront visionner le film "Farha" de la réalisatrice jordanienne Doreen J. Salam, qui porte sur la Nakba (catastrophe en arabe, désigne la création de l'État d'Israël pour les Palestiniens). Le film comporte notamment une scène choquante d'une durée de 15 minutes, au cours de laquelle des soldats de Tsahal massacrent une famille de réfugiés palestiniens dont un bébé de un an.

"Farha" a été choisi pour représenter la Jordanie dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger cette année. 92 films ont été soumis cette année à l'American Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour la course dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Selon la réalisatrice Doreen J. Salam, l'intrigue est basée sur une histoire vraie, racontée par un réfugié palestinien qui a fui en 1948 vers la Syrie. L'héroïne du film, Farha (jouée par Karam Taher), se retrouve emprisonnée dans le sous-sol de sa maison, après que son père Mokhtar Hakfar (Ashraf Barhoum) l'enferme pour tenter de la protéger de Tsahal. Dans le petit espace sombre qui lui sert de cachette, elle regarde à travers les fissures de la porte et du mur les différents événements tragiques qui se jouent à quelques mètres d'elle.

"Farha est en train de devenir l'Anne Frank d'Arabie, où la menace vient des soldats israéliens au lieu des nazis", a expliqué le critique de film Frederik Sahlin, dans une revue publiée en Suède il y a environ un mois.

Malgré les éloges du comité jordanien, "Farha" ne devrait pas passer la sélection initiale de l'Académie américaine, qui choisira les nominés le 21 décembre.

Le film "Sabaya Cinema", lauréat de 5 prix Ophirs, d'Orit Rotem Fox représentera Israël à l’édition 2023 des Oscars à Hollywood.