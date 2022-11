Jean-Pierre Elkabbach tance Jacques Attali et les Guignols de l'info dans son nouveau livre

Il retrace ses 60 ans de carrière dans son nouveau livre "Les rives de la mémoire"

Invité spécial des GGMO lundi soir sur i24NEWS, l'homme de médias et journaliste français Jean-Pierre Elkabbach a révélé des anecdotes inédites, vécues durant sa longue carrière télévisuelle. Jean-Pierre Elkabbach, qui raconte dans "Les rives de la mémoire" sa jeunesse à Oran et ses soixante ans de métier, a tenu à mentionner à plusieurs reprises l'intellectuel français Jacques Attali, qu'il connait depuis 1972.

"Un jour il [Attali] m'a dit sur un ton affolé : 'Tu ne peux pas interroger Mitterrand sur René Bousquet, tu es juif. On ne peut pas interroger Mitterrand quand on est juif pour parler d'une affaire qui concerne Vichy, l'Occupation, la guerre'. De tels arguments devraient faire honte à ceux qui les utilisent", a commenté le journaliste de 85 ans.

En plus de brandir la judéité de Jean-Pierre Elkabbach comme un obstacle, Jacques Attali a également reproché au journaliste de ne pas l'avoir prévenu avant d'interroger François Mitterrand sur la peine de mort. "Il s'est comporté d'une manière qui ne me plaît pas", a relaté le journaliste. "Il a osé écrire : 'Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, ce journaliste giscardien de droite, ont interrogé de manière inadmissible François Mitterrand sur la peine de mort'. Tous les gens qui sont dans l'antichambre du président de la République se comportent un peu comme des concierges ou des gardiens d'immeuble", a pointé l'invité des GGMO. .

Jugé proche du "pouvoir giscardien", il est limogé de la télévision en 1981. Jean-Pierre Elkabbach, qui qualifie ce moment de "disgrâce", a affirmé que Jacques Attali n'avait "aucune responsabilité" dans cette mise au ban, mais qu'"il n'avait rien fait pour empêcher que ça se fasse".

Jean-Pierre Elkabbach a également fustigé l'émission satirique "Les Guignols de l'info", programme phare de Canal Plus interrompu en 2018, accusant ses auteurs d'antisémitisme. "C'est exactement la caricature du Juif qui illustrait les expositions en 40 pour le dénoncer", a-t-il affirmé à propos de la marionnette qui le représentait dans le divertissement. "J'ai été représenté comme le Juif avec l'argent, comme celui qui essaie de se faufiler dans la société et qui l'influence", a-t-il ajouté.

Eclaboussé par un scandale sur l'attribution de contrats juteux aux animateurs-producteurs stars de France 2 à l'époque, Jean-Pierre Elkabbach y était présenté comme quelqu'un voulant oser toutes les émissions les plus "trash" avec le gang des "voleurs de patates", c'est-à-dire les animateurs Jean-Luc Delarue, Arthur et Nagui, eux-mêmes souvent au centre de polémiques en raison de leurs juteux salaires.