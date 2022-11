Paris : les oeuvres de 50 artistes israéliens réunies pour la 1ère fois à la mairie du 9e

Certains artistes ont représenté Israël tandis que d'autres se sont focalisés sur Paris et ses symboles

Dès ce mercredi, une exposition sensationnelle de 50 artistes israéliens fait son entrée à la mairie du 9e arrondissement de Paris, dans l’historique hôtel d’Augny. Une centaine d'œuvres de peintres et de sculpteurs qui témoignent de la diversité culturelle israélienne offrent ainsi aux visiteurs une immersion totale au cœur de leur univers. Un message d'universalité sans précédent exposé dans quatre grandes salles, dans un mélange éblouissant de formes et de couleurs, à découvrir jusqu’au 20 décembre.

Organisée par l’artiste franco-israélienne Helen Ungar et le directeur artistique israélien de ShukiART, Shuki Cohen, l’exposition "Une histoire d’art entre Tel-Aviv et Paris", sur entrée libre du lundi au samedi, rassemble de manière unique des figures humaines, des représentations authentiques ou encore des personnages, des animaux et des natures mortes, en proposant une vraie réflexion sur la vie. Entre le familier et l'étrange, le regard de ces artistes a pour objectif de promouvoir l'art moderne oriental.

Elisheva Zabar Oeuvre d'Elisheva Zabar pour l'exposition "Une histoire d'art entre Paris et Tel-Aviv"

"Cette exposition est née d’un coup de foudre pour le ciel de Paris. Je me promenais dans les rues et autour de moi, les gens se plaignaient de la morosité et du ciel gris tandis que pour moi, il était magnifique et argenté, et donnait une dimension spéciale aux alentours. Ma vision de Paris est très empreinte d’art et c’est pour cette raison que j’ai voulu y emmener tous ces artistes israéliens. Paris est une ville qui appelle l’art et la peinture", a déclaré Helen Ungar à i24NEWS.

Lors de la mise en place de l’événement, Shuki Cohen et Helen Ungar ont reçu énormément de candidatures d’artistes qui souhaitaient présenter leur travail aux Français. "On a vraiment obtenu les meilleurs, on ne les a pas sélectionnés, ils sont venus à nous. La plupart sont célèbres en Israël mais aussi à l’international", précise Helen.

Le thème était libre mais certains artistes ont choisi spécialement de représenter Jérusalem ou Israël en général, tandis que d’autres se sont focalisés sur Paris et ses symboles comme le coq français ou la tour Eiffel.

Helen Ungar Oeuvre de Helen Ungar pour l'exposition "Une histoire d'art entre Paris et Tel-Aviv"

Des artistes de renom

Les artistes qui ont répondu présents exportent à Paris leur amour de l’art pour les chanceux qui auront la possibilité de venir les admirer. Leurs styles et origines variés confèrent à l’exposition son caractère authentique et reflètent un large éventail de la société israélienne. Un éclectisme culturel qui permet au public de s’identifier aisément aux oeuvres.

Parmi eux, Margalit Raguan, très célèbre en Israël, peint beaucoup la couleur avec un style très particulier. Plusieurs sculpteurs qui exposent notamment dans le célèbre passage Mamilla à Jérusalem seront également au rendez-vous tout comme un artiste druze, ou encore Mazal Fogel, 93 ans, qui a pour thème de prédilection les paysages de la Terre d’Israël. En outre, deux veuves de guerre, Batyah Gazit et Sima Harrar, apportent une touche lumineuse à l’exposition.

Mazal Foguel Oeuvre de Mazal Foguel pour l'exposition "Une histoire d'art entre Paris et Tel-Aviv"

"Elles sont veuves depuis la guerre de 73, elles ont une énergie foudroyante malgré les épreuves qu’elles ont endurées, elles étaient très jeunes quand leurs maris sont morts. Batyah par exemple, ne s’est jamais remariée, mais elle a formé un nouveau couple avec l’art et y a consacré sa vie, c’est cet amour pour l’expression artistique qui ressort dans ses peintures", explique Helen.

Batyah Gazit Oeuvre de Batyah Gazit pour l'exposition "Une histoire d'art entre Paris et Tel-Aviv"

Batyah utilise essentiellement le papier, l’argile et la porcelaine et associe sculpture et photographie pour exprimer son talent.

"Une œuvre, c’est un morceau de vie. Ce qui distingue les artistes israéliens des autres, c’est l’ambivalence entre la joie extrême et la souffrance, par rapport à la guerre, à l’armée, aux attentats qui nous touchent tous, ce sont ces moments de vie qui se retrouvent dans les tableaux. Un artiste c’est de l’émotion pure. La vie israélienne en est remplie et ces sentiments sont partagés par toute une nation, c’est ce qui nous caractérise et qui est propre au peuple d’Israël: on est heureux ou tristes pour l'autre, en permanence", a déclaré Helen.

Selon elle, chaque personne qui se rendra à l’exposition en ressortira avec une petite parcelle de terre d'Israël dans son cœur. Helen Ungar, qui fait partie des artistes exposés, a réalisé une ruelle de Jérusalem. Véritable passionnée d’art, elle cherche sans arrêt à transmettre de l'émotion dans ses peintures.

Helen Ungar Helen Ungar

"Je suis une artiste expressionniste, tous mes tableaux sont faits à partir de mes ressentis. Depuis quelques mois, je peins notamment avec un mosaïste et nous avons créé un concept de toiles très rares qui mélangent peinture à l’huile et mosaïque. J’ai dirigé des écoles de langues pendant très longtemps mais j’ai cette passion pour la peinture depuis très jeune; à mes 17 ans on m’avait même décelé un don que j’exploite aujourd’hui pleinement", a-t-elle dit. Helen expose partout en Israël et dans le monde.

Un vernissage aura lieu le 6 décembre prochain sur inscription. Pour l’année à venir, Helen et Shuki espèrent organiser au printemps un 2eme événement culturel de ce genre, dans le but de promouvoir davantage d’artistes israéliens en France.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS