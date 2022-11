Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West officiellement acté

Le rappeur devra débourser 200.000 dollars de pension alimentaire tous les mois à son ex-compagne

La procédure de divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été officiellement finalisée, rapporte mercredi le site TMZ. Le rappeur devra débourser 200.000 dollars de pension alimentaire tous les mois à son ex-compagne, et devra payer la moitié des frais liés aux dépenses courantes pour leurs quatre enfants, qui seront en garde partagée. Le couple a également accepté de régler les différends concernant les enfants en participant à une médiation. Mais, si l'une des deux stars ne participe pas à ces réunions, l'autre sera autorisée à prendre la décision par défaut.

Les actifs du couple, y compris leurs biens, seront divisés selon ce que stipule leur contrat de mariage. TMZ rapporte notamment que la maison que Kanye West avait achetée près de la propriété de Kim Kardashian à la suite de leur séparation reviendra à la star de la télé-réalité. Le site annonce également que Kanye gardera sa maison de 60 millions de dollars sur la plage de Malibu, ses deux ranchs dans le Wyoming, sa propriété de Calabasas, mais aussi sa maison en Belgique et sa maison d'enfance qu'il a achetée à Chicago.

Kim Kardashian conservera quant à elle la propriété qu'elle possède dans l'Idaho et celle évaluée à 60 millions de dollars d'Hidden Hills qu'elle considère comme son foyer. Déjà déclarée officiellement célibataire depuis neuf mois, Kim Kardashian avait demandé le divorce après presque sept ans de mariage. Les deux célébrités avaient commencé à se fréquenter en 2012 et s’étaient mariées en mai 2014.

Angela Weiss / AFP Kim Kardashian avait demandé le divorce en 2021.

Leur mariage avait volé en éclat en 2020 après que Kanye West avait lancé sa candidature à la présidence des États-Unis et divulgué des détails personnels sur sa famille et son mariage lors de la campagne qu'il avait menée. Kim Kardashian avait affirmé que son époux était atteint de troubles bipolaires, demandant aux fans de faire preuve de "compassion" alors qu’ils traversaient une situation "compliquée et douloureuse", avant de demander le divorce en 2021.

Au coeur d'une série de controverses, Ye a été vivement critiqué ces dernières semaines pour publié sur Instagram et Twitter des propos antisémites.