Robert De Niro jouera pour la 1ère fois dans une série TV qui sortira prochainement sur Netflix

Le célèbre acteur américain Robert De Niro, jouera pour la première fois de sa vie dans une série télévisée qui sortira prochainement sur Netflix, selon le site Variety. Il s'agit d'un thriller politique appelé "Zero Day", dans lequel De Niro jouera le président des États-Unis à la retraite.

La série a été produite par les producteurs américains Eric Newman à l'origine de "Narcos" ou encore "The Spectator" et Noah Oppenheim, qui est président du réseau d'information NBC depuis 2017. De Niro fait également partie de la production.

A 79 ans, la star a été nominée sept fois aux Oscar et l'a remporté deux fois dont celui du meilleur acteur pour son rôle de Jake LaMotta dans le drame biographique Raging Bull en 1981, ainsi que deux Golden Globes.

De Niro a tourné dans plus d'une centaine de films aux côtés des plus grands noms dont Martin Scorsese, Brian de Palma, Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Elia Kazan, John Frankenheimer, Terry Gilliam, Tony Scott, Ron Howard ou encore Quentin Tarantino. En 2016, Barack Obama lui as remis la Médaille présidentielle de la liberté.