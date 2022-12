Les ossements d’un cimetière juif médiéval allemand donnent des informations sur l'ADN ashkénaze

L'étude révèle que les Juifs médiévaux d'Erfurt étaient génétiquement plus diversifiés que ceux d'aujourd'hui

Des restes humains provenant d'un cimetière juif médiéval de la ville d'Erfurt dans le centre de l’Allemagne, ont permis ce que les scientifiques considèrent comme la plus grande étude d'ADN juif ancien à ce jour. Menée sans exhumer de restes humains, conformément à la loi juive, l'étude publiée mercredi dans la revue scientifique Cell a révélé que la communauté juive médiévale d'Erfurt était plus diversifiée sur le plan génétique que ses cousins modernes et qu'elle était porteuse d'un grand nombre des mêmes maladies génétiques juives - telles que la maladie de Tay Sachs et la mucoviscidose - qui touchent aujourd'hui les Juifs ashkénazes.

Le généticien Shai Carmi, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et ses collaborateurs, ont pu analyser l'ADN de 33 personnes décédées entre 1270 et 1400, grâce à leurs dents. Une analyse similaire de six individus victimes d'un massacre antisémite en 1190 réalisée en août par des chercheurs anglais, a révélé que les juifs ashkénazes ont développé une variation génétique unique, des siècles plus tôt que prévu.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Illustration - Un ancien cimetière juif européen

La présence juive à Erfurt est attestée entre le 11e et le 15e siècle, mais après l'expulsion définitive de tous les Juifs en 1454, la ville a construit un grenier à blé sur le cimetière juif. En 2013, la ville a approuvé la réaffectation du vieux grenier en parking. Comme il s'agissait d'un site historique, une fouille préventive avait été effectuée. Shai Carmi qui cherchait des anciens cimetières juifs à examiner, a déclaré à la Jewish Telegraphic Agency (JTA) qu’à son arrivée à Erfurt "les archéologues n'avaient toujours pas ré-enterré les restes".

L’objectif de Shai Carmi était de "combler les lacunes dans notre compréhension de l'histoire ancienne des juifs ashkénazes". Son équipe a constaté que la communauté d'Erfurt semblait appartenir à deux groupes génétiquement distincts, descendant soit de populations du Moyen-Orient, soit de populations européennes. Cette variabilité génétique n'existe plus, a déclaré Carmi. L’analyse a également révélé une continuité remarquable dans la communauté locale. "Un tiers des individus d'Erfurt descendent d'une seule femme par leur lignée maternelle", a-t-il conclu.