Les concerts donnés par Leonard Cohen pendant la guerre de Kippour vont faire l’objet d’une série télévisée

Le voyage mémorable de Leonard Cohen dans le désert du Sinaï pour se produire devant les soldats israéliens au lendemain de la guerre de Kippour va faire l'objet d'une série télévisée dont le titre sera "Who by Fire: Leonard Cohen in the Sinai". La série sera écrite par Yehonatan Indursky, l'un des co-créateurs des Shtisel.

La série, adaptée du livre du même nom écrit par le journaliste Matti Friedman en 2022, sera tournée en Israël en 2024. Elle sera coproduite par Keshet, la société israélienne qui a également produit des séries telles que Hatufim, adaptée pour le public américain sous le nom de "Homeland".

GPO Guerre de Kippour Octobre 1973 soldats israéliens

Le voyage de Leonard Cohen sur les lignes de front de la guerre de 1973 est devenu un tournant dans la manière dont le crooner a intégré sa judéité dans ses chansons. Malgré sa renommée internationale, Leonard Cohen dormait dans un sac de couchage militaire et mangeait des rations de l'armée. Des décennies plus tard, les soldats qui avaient assisté aux concerts ont avoué à Matti Friedman leur vive émotion devant le soutien de la star.

"En octobre 1973, le poète et chanteur Leonard Cohen - 39 ans, célèbre, malheureux et dans une impasse créative - se rend dans le désert du Sinaï et s'insère dans le chaos et le sang de la guerre du Kippour", peut-on lire dans les documents de presse du spectacle. "Se déplaçant sur le front avec une guitare et une équipe de musiciens locaux, Cohen a plongé tête baissée dans une crise mondiale et a rencontré des centaines de combattants, hommes et femmes, au pire moment de leur vie. Le public de Cohen savait que ses chansons pouvaient être la dernière chose qu'il entendait, et ceux qui ont survécu n'ont jamais oublié cette expérience."