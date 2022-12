"Jeanne Dielman" de la réalisatrice Chantal Akerman classé meilleur film de tous les temps

La seconde place est occupée par "Sueurs froides" d'Alfred Hitchcock

"Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles", chef-d'œuvre féministe de la cinéaste juive belge Chantal Akerman, a été désigné comme le meilleur film de tous les temps, selon un sondage effectué auprès de plus de 1 600 critiques.

Ecrit et réalisé en 1975, ce long métrage remplace "Vertigo" d'Alfred Hitchcock à la première place du classement dans le sondage du magazine britannique Sight and Sound publié tous les dix ans depuis 1952, en coopération avec le British Film Institute. Auparavant, c'est "Citizen Kane" d'Orson Welles qui avait occupé la première place pendant cinq décennies. La liste 2022 des 100 meilleurs films était basée sur les votes de 1 639 critiques et intellectuels, soit près du double de ceux qui ont participé à la dernière itération.

Chantal Akerman, fille de survivants de la Shoah, est décédée en 2015 à l'âge de 65 ans. Les thèmes juifs et les échos de l'Holocauste sont présents dans plusieurs de ses réalisations, parmi lesquelles le documentaire "Down There" datant de 2006, dans lequel elle racontait un mois de sous-location d'un appartement à Tel-Aviv.

Sorti en 1976 et davantage connu des cinéphiles que du grand public, "Jeanne Dielman" explore le quotidien d'une mère de famille dont les tâches ménagères sont réglées comme les rouages d'une horloge, et qui se livre occasionnellement à la prostitution pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils.

Sur le podium de Sight and Sound qui classe les 100 meilleurs films, on trouve en deuxième place "Sueurs froides" d'Alfred Hitchcock, puis "Citizen Kane" d'Orson Welles, "Voyage à Tokyo" de Yasujirô Ozu et "In the Mood for Love" de Wong Kar-Wai. Un deuxième film de Chantal Akerman, "News From Home" fait également partie du classement, à égalité à la 52e place. "Shoah" de Claude Lanzmann est classé 27e.