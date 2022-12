Festival du film juif de Jérusalem : une programmation alléchante

Le festival présente des films israéliens et étrangers qui traitent de la question de l’identité juive

La 24è édition du Festival du film juif de Jérusalem s'ouvrira le 17 décembre avec la projection du très attendu Armaggedon Time de James Gray avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, un drame émouvant sur le passage à l'âge adulte d'un garçon pensif et talentueux qui grandit dans un foyer juif dans le New York des années 1980. Le Festival du film juif de Jérusalem présente des films israéliens et étrangers qui traitent de la question de l’identité juive, de l’histoire, de la culture, des relations interconfessionnelles et propose une série de rencontres, conférences, concerts et autres évènements associés.

Parmi les autres films en compétition, on retrouve Les secrets de mon père" de Véra Belmont, adapté de la bande dessinée Deuxième génération de Michel Kichka, qui évoque la jeunesse du dessinateur, Tu choisiras la vie de Stéphane Freiss, qui explore la rencontre entre l’univers juif ultra-orthodoxe de la jeune Esther, incarnée par l'étoile montante du cinéma français, Lou de Laâge, avec celui d’Elio, le propriétaire d’une ferme en Italie, ou encore Cœurs vaillants de Mona Achache avec Camille Cottin, qui retrace l’odyssée de six enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre.

Institut français official "Les secrets de mon père" de Véra Belmont, adapté de la bande dessinée "Deuxième génération" de Michel Kichka

La sélection de documentaires n'est pas en reste, avec Du TGM au TGV - Une histoire tunisienne" de Ruggero Gabbai, qui retrace les destins de trois générations de Juifs tunisiens, avec pour résultat la reconstruction d'une identité complexe et multiforme, ou encore Retour à Westhoffen d’Ondine Debré, qui évoque l’histoire de Westhoffen, petit village d’Alsace marqué à la fois par une tradition d’accueil des Juifs et aussi par leur rejet. Le film Les États-Unis et l'Holocauste : La porte d'or" porte un regard sur la montée d'Hitler et du nazisme en Allemagne dans le contexte de l'antisémitisme et mondial, du mouvement eugéniste aux États-Unis et des lois raciales dans le sud des États-Unis, tandis que le documentaire Nous avons fait des boulettes de matza pour la révolution, raconte comment, en 1975, un groupe d'idéalistes a ouvert le seul restaurant casher géré collectivement de l'histoire. Influencé par les bouleversements sociaux et politiques aux États-Unis et par le mouvement des kibboutz en Israël, le collectif a géré le restaurant en se basant sur un service totalement égalitaire.

Institut français official Le film "Cœurs vaillants" de Mona Achache

L’art du silence de Maurizius Staerkle Drux qui retrace le parcours du mime Marceau et explore les reliefs intimes et tragiques de sa vie derrière la figure connue du clown sera très attendu, alors que la projection du film de Mike Lerner et Martin Herring, Klarsfeld : A Love Story, sur la vie et le combat des chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld, projeté en présence des deux protagonistes, sera incontestablement un moment fort du festival.