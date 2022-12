Megha Thakur, la star canadienne de TikTok est décédée à 21 ans

Thakur avait plus de 930.000 followers sur TikTok

La star canadienne de TikTok Megha Thakur est décédée à l'âge de 21 ans. La nouvelle de sa "disparition soudaine et inattendue" a été confirmée par ses parents via son compte Instagram. Dans le post, ses parents ont écrit : "C'est avec le cœur lourd que nous annonçons que la lumière de notre vie, notre fille gentille, attentionnée et belle, Megha Thakur, est décédée de façon soudaine et inattendue aux premières heures du matin. Megha était une jeune femme confiante et indépendante. Elle nous manquera énormément. Elle aimait ses fans et aurait voulu que vous soyez informés de son décès. En ce moment, nous demandons vos bénédictions pour Megha. Vos pensées et vos prières l'accompagneront dans son dernier voyage."

Thakur avait plus de 930.000 followers sur TikTok. Elle postait régulièrement des vidéos de danse sur les réseaux sociaux.

Thakur s'exprimait fréquemment sur l'importance d'avoir divers types de corps reflétés dans les médias, ainsi que de l'importance d'accepter son propre corps. Elle avait un public dévoué qui l'admirait pour ses prouesses en danse et ses idées sur l'acceptation de soi. Nombre d'entre eux ont exprimé leurs condoléances à l'influenceuse sur les réseaux.

Alors qu'elle était âgée d'un an seulement, les parents de Megha Thakur ont déménagé au Canada. En 2019, elle s'est inscrite à l'université Western après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire Mayfield. Peu après son inscription à l'université, elle a fait ses débuts sur TikTok.