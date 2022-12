Gal Gadot réagit de nouveau à la montée de l'antisémitisme

L'actrice israélienne a partagé sur Instagram un message de Joe Biden condamnant fermement la haines des juifs

La célèbre actrice israélienne Gal Gadot, qui mène une carrière brillante aux États-Unis, n'exprime que rarement ses opinions politiques, mais les récents débats autour de la parole antisémite qui s'est libérée ces derniers mois chez certaines personnalités américaines ont fini par la faire sortir de son silence. La star, qui a incarné Wonder Woman au cinéma ces dernières années, a publié dimanche sur son compte Instagram un message du président américain Joe Biden, qui exprime une position claire sur l'antisémitisme après les divagations du rappeur Kanye West, la polémique autour d'un tweet douteux du basketteur Kyrie Irving, ou encore le monologue très tendancieux de l'humoriste Dave Chappelle dans l'émission Saturday night live.

https://twitter.com/i/web/status/1598714500286406657 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je veux juste que les choses soient claires : l'Holocauste a eu lieu. Hitler était une figure démoniaque. Et au lieu de lui donner une tribune, nos dirigeants politiques devraient dénoncer et rejeter l'antisémitisme partout où il se cache", a écrit le président. Gal Gadot a partagé le message de Biden avec ses 90 000 followers sur Instagram, répétant le message : "Rejeter l'antisémitisme partout où il se cache."

Très sensible sur la question, l'actrice avait déjà réagi aux propos antisémites de Kanye West en postant un selfie dans lequel elle arborait un collier avec une étoile de David, et écrivant "Fière". La dernière diatribe antisémite du rappeur a eu lieu jeudi lors d'une interview aux côtés de Nick Fuentes, un négationniste de l'Holocauste, dans l'émission en continu du théoricien conspirationniste d'extrême droite Alex Jones. Kanye West y a fait l'éloge d'Adolf Hitler et des "bonnes choses" que le leader nazi aurait accomplies, déclarant que "chaque être humain a quelque chose de valeur qu'il a apporté, en particulier Hitler."