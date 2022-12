Netflix fait monter la pression avant la sortie du documentaire sur Harry et Meghan

"Il y avait une guerre contre Meghan pour répondre aux agendas d'autres personnes"

Netflix a encore fait monter la pression lundi, avant la diffusion mondiale du documentaire sur le prince Harry et son épouse Meghan, à la faveur d'une deuxième bande-annonce où le couple critique la famille royale mais aussi la presse. On y voit l'engouement qu'avait suscité le couple jusqu'à son mariage, puis soudainement un écran noir. "Tout a changé", commente en voix off le prince Harry, installé en Californie depuis 2020 avec son épouse Meghan Markle, après avoir renoncé à toutes ses obligations royales.

"Il y a une hiérarchie dans la famille", confie Harry, 38 ans. "Il y a des fuites, mais aussi des histoires inventées (...) "C'est un jeu sale", affirme-t-il alors que défilent des images de journaux et de rotatives. "Il y avait une guerre contre Meghan, pour répondre aux agendas d'autres personnes", y affirme une avocate proche du couple. "Il s'agit de haine, il s'agit de race", ajoute un ami. Les trois premiers épisodes de la série à gros budget, attendue avec appréhension au palais de Buckingham, seront diffusés le 8 décembre, trois mois exactement après le décès de la reine Elizabeth II. Les trois autres suivront le 15 décembre.

Chris Jackson / POOL / AFP La britannique Catherine, princesse de Galles, le prince britannique William, prince de Galles, le prince britannique Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex, le 10 septembre 2022

"J'ai réalisé, ils ne vont jamais vous protéger", y ajoute Meghan, 41 ans. "J'étais terrorisé, je ne voulais pas que l'histoire se répète", confie aussi Harry, alors qu'apparaît le visage de sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997 à Paris alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis. Il dénonce aussi "la douleur et la souffrance des femmes qui épousent quelqu'un au sein de l'institution". "Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité", assène-t-il en conclusion.

La première bande-annonce de Netflix, très hollywoodienne avec force photos en noir et blanc de Meghan et Harry, était sortie jeudi, au moment où son frère, le prince William, et son épouse Kate se trouvaient aux Etats-Unis pour leur premier voyage depuis la mort de la reine Elizabeth. William, désormais héritier de la couronne, est notoirement en froid avec son frère depuis qu'Harry et Meghan ont publiquement critiqué la famille royale l'an dernier, l'accusant notamment de racisme.

Après la série documentaire, sobrement intitulée "Harry & Meghan", le prince Harry doit encore publier ses mémoires le 10 janvier, intitulées "Le suppléant". Un livre à "l'honnêteté brute et sans fard" selon l'éditeur. De quoi inquiéter un peu plus la famille royale britannique.