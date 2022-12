Francky Vincent a été nommé chevaliers des Arts et des Lettres

Il est l'un des chanteurs antillais les plus célèbres en métropole où il a vendu environ 3 millions d'albums

Le célèbre chanteur français Francky Vincent, âgé de 66 ans, a été nommé chevaliers des Arts et des Lettres selon un arrêté ministériel publié dans les médias français.

"Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde ", peut-on lire dans les conditions d’attribution.

L’ordre des Arts et des Lettres a été institué le 2 mai 1957. Il comprend trois grades. Les différentes promotions sont ainsi composées d’un contingent de 50 commandeurs, 140 officiers et 450 chevaliers.

Interprète de plus de 170 chansons, Francky Vincent est aussi manager de zouk, acteur et éditeur. Avec plusieurs tubes à son actif depuis les années 1990 ("Fruit de la passion et Alice" ça glisse en 1991 ou encore "Tu veux mon zizi" en 2004), il est connu pour son répertoire comique et volontiers grivois. Il est l'un des chanteurs antillais les plus célèbres en métropole où il a vendu environ 3 millions d'albums.

En 2022, un hommage lui a été rendu à son propre concert au Pako Lounge par un jeune rappeur avec le titre Franck Vincent qu'il a d'ailleurs apprécié.