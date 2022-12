La série israélienne "Téhéran" nominée aux Critics' Choice Movie Awards à Los Angeles

La 1ère saison avait remporté l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique

La série télévisée israélienne "Teheran" a reçu mardi une nomination aux Critics' Choice Movie Awards, les prix attribués chaque année par la Broadcast Film Critics Association pour récompenser les meilleures réalisations cinématographiques, à Los Angeles.

La série créée par Moshe Zonder, Maor Cohen et Dana Eden est nominée dans la catégorie des meilleures séries étrangères. Parmi les huit autres nominés de la catégorie figurent "1899" et "Burgen" de Netflix, "The Genius Company" de HBO et "Pachinko" d'Apple TV Plus.

Lors de la cérémonie, des prix sont décernés à la fois dans la catégorie télévision et dans la catégorie cinéma.

Ce soir, seuls les nominés dans la catégorie télévision ont été annoncés, la série comique ABC "Abbott Elementary" recevant six nominations et la série dramatique IMC "Trust Sol" recevant cinq nominations. Mercredi prochain, les nominations dans la catégorie cinéma seront dévoilées.

En novembre de l'année dernière, la première saison de la série "Téhéran" a remporté l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique.

Dans la deuxième saison diffusée en mai sur Kan 11 et Apple TV Plus, l'actrice américaine Glenn Close a rejoint le casting.

Diffusée pour la première fois en Israël en juin 2021 puis sur Apple TV en septembre dernier, elle raconte l’histoire d’une jeune agent du Mossad en mission secrète pour l'armée israélienne dans la capitale iranienne. Acclamée par la critique tant à l’intérieur comme à l’extérieur d’Israël, la série met en vedette Niv Sultan dans le rôle de Tamar, la jeune agent du Mossad, aux côtés des acteurs Navid Negahban, Menashe Noy et Shaun Toub.