Israël possède de nombreux avantages dans le domaine de la production de films et de séries

Pour la première fois, douze productions cinématographiques étrangères seront tournées en Israël, avec un soutien gouvernemental de 23 millions de shekels dans le cadre d'un nouveau programme visant à encourager les productions cinématographiques étrangères dans le pays, qui comprend la reconnaissance de la photographie et du montage de films et séries internationaux.

Parmi les productions qui ont été approuvées figurent des sociétés de production de premier plan telles que : Mediawan, Fremantle Media, Warner Bros. (WB), Emjag Productions, Viacom Showtime et d'autres sociétés de production du Canada, des États-Unis, du Brésil, de France, d'Allemagne ou encore d'Italie.

"Au cours de notre travail, nous avons découvert le beau visage de l'industrie cinématographique israélienne et l'intérêt international important pour Israël. J'espère que notre aide amènera de plus en plus de sociétés de production étrangères à investir dans le pays. Je remercie tous nos partenaires des ministères de la culture et des sports, des affaires étrangères, des finances et du tourisme", a déclaré le directeur de l'Autorité d'investissement et de développement, Shlomo Attias, à la tête du comité qui a sélectionné les productions gagnantes.

En 2023, l'Autorité d'investissement a annoncé son intention de poursuivre le programme d'encouragement des productions étrangères en Israël. Les ministères gouvernementaux partenaires du projet estiment que cette étape importante positionnera Israël sur la scène internationale comme un centre de production de films et de séries étrangères, grâce aux ressources naturelles et aux sites historiques uniques du pays. La décision fournira également des moyens de subsistance à de nombreux Israéliens qui travailleront dans les différentes productions.

Israël possède de nombreux avantages dans le domaine de la production de films et de séries, notamment une bonne infrastructure d'installations et de services de production, des professionnels qualifiés et de nombreux diplômés en cinéma des principales écoles internationales. Faire venir la production cinématographique étrangère en Israël servira de levier pour le développement de la culture israélienne, du tourisme entrant ainsi que d'un soutien financier, surtout après la période particulièrement difficile causée par la pandémie.