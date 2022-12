Time, première marque mondiale de médias, organisera les Time100 Impact Awards à Jérusalem en mai

Les Time100 Awards sont l'occasion de présenter les choses merveilleuses qui se passent en Israël

La marque de médias Time a annoncé vendredi qu'elle organisera le gala Time100 et les Impact Awards en mai 2023 à Jérusalem. Les Time100 Impact Awards récompensent huit personnes - locales, régionales et internationales - qui utilisent leur influence pour construire un avenir meilleur dans le monde. Les lauréats seront célébrés lors d'une soirée de gala sur invitation seulement à Jérusalem, où Time réunira des leaders, des influenceurs et des visionnaires mondiaux et régionaux aux côtés des membres de la communauté Time100.

L'annonce de l'événement a été faite lors de la réception Time Person of the Year à New York. Le gala de Jérusalem sera présenté en partenariat avec le philanthrope israélo-canadien Sylvan Adams. Le comité de rédaction du Time entamera bientôt le processus de sélection des lauréats locaux et internationaux, après s'être rendu en Israël à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Sylvan Adams a déclaré que les Time100 Awards sont l'occasion de présenter les choses merveilleuses qui se passent en Israël, "où la coopération entre Juifs et Arabes, et les nouvelles découvertes et innovations sont des miracles quotidiens."

Les précédents Time100 Impact Awards avaient été organisés à Dubaï et à Singapour et notamment récompensé le musicien et entrepreneur will.i.am, l'actrice Alia Bhatt et l'ancien directeur du programme du télescope spatial James Webb, George Robinson.