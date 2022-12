La star américaine Taylor Swift réalisera son premier long métrage

"Taylor est une artiste unique en son genre"

La chanteuse américaine Taylor Swift réalisera un premier long-métrage pour la société de production américaine "Searchlight Pictures" une filiale de Disney. Selon les premières informations, la chanteuse de 32 ans a écrit un scénario original qui sera produit par la société qui a signé les films oscarisés du meilleur film, notamment "Nomadland" et "The Shape of Water". Des détails supplémentaires sur le film, y compris l'intrigue et le casting, restent pour l'heure confidentiels et seront annoncés ultérieurement.

"Taylor est une artiste unique en son genre", ont déclaré les présidents de "Searchlight Pictures", David Greenbaum et Matthew Greenfield. "C'est une vraie joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu'elle se lance dans ce nouveau voyage créatif passionnant."

Le mois dernier, la chanteuse a marqué l'histoire de la musique américaine en plaçant dix chansons de son nouvel album "Midnights" aux dix premières places du classement Billboard Hot 100.

Selon Billboard, c'est la première fois en 64 ans qu'un ou une artiste réalise un tel carton, la star de la pop faisant mieux que le rappeur Drake, qui avait réuni neuf chansons sur les 10 premières places en septembre 2021.

Swift est également récemment devenue la seule artiste à avoir remporté deux prix du meilleur réalisateur aux MTV VMA pour son travail de réalisation des vidéoclips All Too Well: The Short Film et The Man. Elle a remporté 11 Grammy Awards à ce jour et est la seule à avoir remporté trois fois le Grammy Award de l'album de l'année.