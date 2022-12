"Le film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu passe les frontières car il traite d'un sujet universel" (Christian Clavier sur i24NEWS)

"J'ai une image très positive d'Israël"

A l'occasion de la sortie en Israël du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", l'icône française du rire Christian Clavier était l'invité de Culture avec Valérie Abecassis.

L'acteur et réalisateur dit se réjouir de la sortie du long métrage en Israël où il rêve d'aller un jour, souligne-t-il. "J'ai beaucoup d'amis à Tel-Aviv et je voudrais aussi découvrir Jérusalem. C'est un endroit qui ne laisse personne indifférent", dit-il. Il affirme avoir une image "très positive du pays", et aussi beaucoup d'admiration pour son développement "en si peu de temps". "C'est le berceau de toutes les religions monothéistes, donc ce pays fait partie du patrimoine culturel de chacun", note-t-il, avant de confier, au passage, qu'il aime beaucoup la série israélienne "Fauda".

Selon lui, si la série des films "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" passe les frontières, c'est parce qu'elle traite "d'un sujet universel et fort". "Cette saga est une aventure qui dure depuis près de dix ans. Le réalisateur Philippe de Chauveron a écrit le rôle de Claude Verneuil pour moi et le scénario m'a tout de suite fait beaucoup rire", relate Christian Clavier.

"C'est un sujet gonflé, très 'touchy', et j'aime beaucoup la manière dont il le traite. C'est une comédie grand public, qui ne cherche pas à donner de leçon, ni à être didactique. Elle décrit simplement le phénomène du mariage mixte avec toutes ses complications", dit l'acteur, qui se réjouit de connaître encore le succès à ce moment de sa carrière. "Le succès du premier volet était inattendu et je dois beaucoup à Philippe de Chauveron. J'ai une grande affection pour ces trois films", dit Christian Clavier.

L'acteur balaie par ailleurs fermement les accusations de racisme dont les films ont pu faire l'objet, affirmant que celles-ci résultent "d'une erreur fondamentale de compréhension". "Le premier film a été un véritable phénomène de société, et certains critiques ont été pris de court, empêtrés dans ce sempiternel cliché qui consiste à se demander si la comédie peut traiter de sujets sérieux. Le public, lui, ressent les choses de façon beaucoup plus simple et plus juste", affirme-t-il.

Alors que sa filmographie est marquée par les films en séries qu'il s'agisse des "Bronzés", des "Visiteurs" et maintenant des "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", Christian Clavier affirme qu'il refuse de tourner des suites à ses films pour des raisons commerciales, et s'assure toujours qu'il y a matière à raconter encore quelques chose. "Avec 'Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu', Philippe de Chevron m'a étonné parce que je ne pensais pas qu'on pouvait encore dire autre chose sur ce sujet. Le fait de créer de nouveaux personnages à travers les beaux-parents est une très bonne idée. J'ai été bluffé", dit-il.

Assurant qu'il se soucie très peu de sa popularité, l'acteur confie que le secret de celle-ci réside peut-être dans le fait qu'il essaie toujours de faire plaisir au public en se mettant constamment à sa place, en gardant l'œil du spectateur. "Les gens ont du plaisir à venir me voir, mais en réalité cela vient du plaisir que je prends moi-même à faire les choses", conclut Christian Clavier.