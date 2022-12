Eurovision Junior: victoire du Français Lissandro, 13 ans, avec "Oh maman !"

L'Eurovision Junior est réservé aux 9-14 an

La 20e édition de l'Eurovision Junior a été remportée dimanche, à Erevan, par un jeune Français, Lissandro, 13 ans, avec une chanson intitulée "Oh maman!", titre à l'inspiration rockabilly, a annoncé France 2 sur Twitter. "Après Valentina en 2020, c'est la 2e fois que la France remporte le trophée", précise la chaîne dans son tweet. "Oh maman!" a été coécrite par Barbara Pravi qui avait terminé deuxième de l'Eurovision classique en 2021 avec "Voilà".

https://twitter.com/i/web/status/1601991184502734848 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il a 13 ans. Il vit à Théding, en Moselle. Il a une voix unique, un talent fou, une énergie de rocker. Et il vient de remporter l’Eurovision Junior sous les couleurs de la France! Un immense bravo à Lissandro !", a salué la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, sur Twitter. Sa chanson est "un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire groover l'Europe", avait commenté Alexandra Redde-Amiel, chef de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés de France Télévisions, avant le concours de chansons.

La version enfants de l'Eurovision a été organisée à Erevan, après la victoire l'an dernier de l'Arménie avec la jeune Maléna (14 ans). L'Arménie est arrivée 2e du concours cette année. La France avait organisé l'Eurovision Junior en 2021 après la victoire de Valentina en 2020 avec son titre "J'imagine".

https://twitter.com/i/web/status/1601965824830472193 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Eurovision Junior est réservé aux 9-14 ans. Contrairement à l'Eurovision des adultes, on peut voter pour son propre pays. Le vainqueur est déterminé pour moitié selon les votes du public, et pour moitié selon les votes des jurys nationaux. Cette année, 16 pays participaient: Albanie, Arménie, Espagne, France, Géorgie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Macédoine du nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie et Ukraine.