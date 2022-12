Israël/Archéologie : découverte de pièces de monnaie vieilles de 2 200 ans de la période des Maccabées

C'est la première preuve archéologique que les grottes du désert de Judée ont été utilisées par les Maccabées

Une boîte en bois contenant 15 pièces d'argent, enterrée dans une grotte près de la mer Morte il y a environ 2 200 ans, a été découverte lors de fouilles dans le désert de Judée en mai dernier, a annoncé l’Autorité israélienne des antiquités ce mardi. Ce trésor rare sera présenté au public au musée Hasmonéen de Modiin dans le cadre de la semaine du patrimoine pendant les vacances de Hanoucca.

L’Autorité israélienne des antiquités a fait savoir que la boîte contenait une couche de terre cachant un tissu de laine violet qui recouvrait les pièces de monnaie disposées dans sa partie inférieure. Les pièces ont été identifiées comme étant des tétradrachmes en argent frappées entre 176 et 170 avant notre ère, sous Ptolémée VI, roi d'Égypte. Son oncle, Antiochus Épiphane régnait à cette époque sur l’empire séleucide, qui dominait la Terre d'Israël. L’une des pièces est gravée du nom de "Shalmai" en écriture araméenne.

Selon les chercheurs, l'homme qui s’était enfui dans la grotte avec son trésor avait sûrement l’intention d’y revenir. En effet la valeur des pièces équivaudrait à environ 30 000 shekels (8 300 euros) d’aujourd’hui. Il est probable qu’il ait été tué au cours d’une bataille contre les Grecs séleucides.

"Il s'agit d'une découverte unique, sans précédent. C'est la première preuve archéologique que les grottes du désert de Judée ont été utilisées comme refuge et base arrière par les rebelles juifs, lors de la révolte des Maccabées", explique le Dr Eitan Klein, archéologue au sein de l’Autorité israélienne des antiquités. Le directeur des fouilles Amir Ganor, a ajouté que les recherches menées depuis six ans dans le désert de Judée avaient permis des milliers de découvertes archéologiques qui ont pu être préservées de la destruction et du pillage.