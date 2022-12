Le procès pour droit d'auteur intenté contre Taylor Swift a été rejeté

Le procès était prévu pour le 17 janvier

Une bonne nouvelle est tombée ce mardi soir pour la chanteuse et compositrice américaine Taylor Swift qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Le réseau d'information américain NBC News a annoncé que le tribunal avait annulé la plainte pour atteinte aux droits d'auteur déposée contre Swift, concernant son tube à succès Shake It Off sorti en 2014.

Selon la publication, le procès prévu pour le 17 janvier a été annulé après que les procureurs Nate Butler et Sean Hall ont accepté de le retirer et de ne pas l'engager à nouveau.

En 2017, Butler et Hall ont affirmé que la pop star avait volé les paroles de son hit et plagié la chanson Playas Gon 'Play écrite pour le groupe de filles américain 3LW en 2001.

Le juge de district Michael Fitzgerald a rejeté la poursuite en 2018, mais la Cour d'appel a annulé la décision en 2019. Dans sa déclaration au tribunal, Swift a affirmé qu'elle n'avait jamais entendu parler de la chanson Playas Gon' Play.

La chanteuse américaine Taylor Swift réalisera un premier long-métrage pour la société de production américaine "Searchlight Pictures" une filiale de Disney. Selon les premières informations, la chanteuse de 32 ans a écrit un scénario original qui sera produit par la société qui a signé les films oscarisés du meilleur film, notamment "Nomadland" et "The Shape of Water". Des détails supplémentaires sur le film, y compris l'intrigue et le casting, restent pour l'heure confidentiels et seront annoncés ultérieurement.