France : le festival international du documentaire Fipadoc adopte un format plus long en 2023

L'Ukraine est l'invitée d'honneur du festival

Pour son édition 2023, le Fipadoc, festival international du documentaire, adoptera un format plus long pour présenter 177 oeuvres documentaires du 20 au 28 janvier 2023 à Biarritz et mettra à l'honneur les pays Baltes et l'Ukraine. Pour Christine Camdessus, déléguée générale du Fipadoc, "l'édition 2023 s'annonce exceptionnelle", le festival international du documentaire enregistrant, "tous genres confondus, plus 20% de films inscrits (et) une augmentation de 30% des films internationaux", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.

Dans le détail, les spectateurs pourront découvrir 100 films, cinq séries documentaires inédites, quatre web séries, 25 courts-métrages et 25 "expériences numériques", le tout couvrant toute la palette du récit documentaire, du cinéma à la télévision en passant par les podcasts ou la réalité virtuelle.

Un coup de projecteur sera mis sur les productions des pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et la Finlande ainsi que sur l'Ukraine, invitée d'honneur du festival. Une sélection de documentaires ukrainiens, présentés hors compétition, offriront "des clefs de compréhension aux spectateurs, tant historiques que d'actualité", souligne Mme Camdessus. La sélection, dévoilée mardi, est divisée en cinq grands prix: compétitions internationale, nationale, documentaires musical et impact (centré sur les enjeux environnementaux et sociaux) et prix du public.

Dans la catégorie documentaires musicaux, plusieurs films plongent dans la vie de chanteuses emblématiques ("Cesaria Evora", "Miucha, la voix de la bossa nova", "Nothing compares" sur Sinead O'Connor) ou donnent à connaître le quotidien de jeunes passionnés de musique classique en Géorgie ("Eclat atonal") ou au Venezuela ("Les enfants de las brisas").