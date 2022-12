L’acteur Adam Sandler va recevoir le prix Mark Twain de l'humour américain

Adam Sandler met souvent sa judéité en avant dans ses films et spectacles

Le Kennedy Center for the Performing Arts a annoncé mardi que l'humoriste et acteur américain Adam Sandler serait honoré du prix Mark Twain de l'humour américain lors d'une cérémonie qui aura lieu en mars prochain. Ce prix est décerné chaque année à des personnes "qui ont eu un impact sur la société américaine, en réjouissant et en informant avec un point de vue sans compromis".

Adam Sandler 56 ans, a débuté sa carrière d’acteur dans The Cosby Show et a fait partie du casting de Saturday Night Live (SNL) pendant cinq ans, avant de jouer dans un grand nombre de films comiques à succès dans les années 1990 et au début des années 2000.

Stephen Lovekin (Getty/AFP/File) Adam Sandler, sa femme Jackie et leurs deux filles joueront prochainement dans un film sur le thème de la bat mitzvah pour Netflix

Adam Sandler, né à Brooklyn, met souvent sa judéité en avant, comme dans Don't Mess With the Zohan (Rien que pour vos cheveux en français), dans son interprétation de The Chanukah Song (La chanson de Hanoucca), à l'origine d’un sketch du SNL dans lequel il cite des dizaines de célébrités juives, ou encore sa comédie Eight Crazy Nights (Huit nuits folles) qui se déroule pendant la période de Hanoucca. Lui, sa femme et leurs deux filles adolescentes devraient jouer prochainement dans un film sur le thème de la bat mitzvah pour Netflix.

Dave Chappelle, qui a récemment fait l'objet d'une controverse après avoir consacré une partie de son monologue du SNL aux commentaires antisémites de Kanye West, et déclaré que les Juifs dirigent Hollywood, avait été récompensé par le prix Mark Twain en 2019.