Israël accueillera la toute première compétition de e-sport des accords d'Abraham

Tel Aviv accueillera les premiers e-sport Peace Games des accords d'Abraham en janvier 2023, a annoncé mercredi l'ambassade des États-Unis en Israël. L'événement, organisé en partenariat avec le ministère israélien des Affaires étrangères, le philanthrope Sylvan Adams, la banque d'investissement LionTree basée à New York et l'association israélienne d'e-sport, verra s'affronter des concurrents d'Israël, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et des "invités spéciaux et des joueurs de premier plan". Un prix de 82 000 dollars (77 000 euros) sera distribué aux gagnants.

M. Adams, qui copréside le comité d'organisation des jeux aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a déclaré qu'Israël serait "témoin du pouvoir du sport de rassembler les gens dans l'amitié dans ce nouveau Moyen-Orient". "Les accords d'Abraham changent la donne pour notre région, nos nouvelles relations diplomatiques favorisant les échanges commerciaux, éducatifs et scientifiques. Le e-sport fait découvrir Israël à une toute nouvelle population", a écrit M. Adams dans le communiqué annonçant l'événement.

Les organisateurs de l'événement ont également annoncé leur intention d'ajouter jusqu'à 10 nations aux jeux de la paix. L'événement se tiendra au Shlomo Group Arena de Tel Aviv et devrait attirer "des milliers de personnes de tout le pays", écrit l'ambassade. Parallèlement à la compétition, un festival de jeux en ligne sera organisé, au cours duquel les amateurs d'e-sport pourront "se connecter les uns aux autres".

Les organisateurs de l'événement proposeront également des visites guidées et des excursions pour découvrir Israël. "Les accords d'Abraham sont essentiels à la stabilité et à la prospérité de la région. Ce tournoi d'e-sport est l'une des nombreuses activités culturelles conjointes organisées autour des accords, en lien avec les jeunes de la région pour s'assurer de la durabilité des accords", a déclaré Tom Nides, coprésident du comité d'organisation.