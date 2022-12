Le Golden Globe "Lifetime Achievement Award" sera décerné à Eddie Murphy

La chaîne Comedy Central le classe dixième au rang des plus grands comiques américains de tous les temps

Le prix du Golden Globe qui récompense l'ensemble d'une carrière sera décerné cette année à l'acteur, producteur et comédien américain Eddie Murphy a annoncé l'association hollywoodienne de la presse étrangère. Le prix sera remis à Murphy lors de la 80e cérémonie des Golden Globe Awards, qui se tiendront à Los Angeles le 10 janvier 2023.

"Nous sommes ravis de célébrer l'impact durable que la carrière de Murphy a eu sur le cinéma et la télévision pendant des décennies", a déclaré la présidente du syndicat, Helen Hoyne.

Edward Murphy, dit Eddie Murphy est devenu célèbre aux États-Unis grâce à ses talents d'humoriste, découverts dans ses prestations à l'émission Saturday Night Live et ses spectacles Delirious (1983) et Raw (1987) ainsi que par sa célèbre phrase "Hey Guys!". Par la suite, sa renommée est devenue mondiale grâce à ses rôles dans "Le Flic de Beverly Hills", "Docteur Dolittle" ou encore "Le Professeur Foldingue".

La chaîne Comedy Central le classe dixième au rang des plus grands comiques américains de tous les temps.

Murphy, qui a été nominé pour six Golden Globe Awards, a remporté une fois la statuette dans la catégorie du meilleur second rôle dans "Dreamgirls" en 2007. Parmi les récipiendaires du prix, décerné depuis 1952, figurent les acteurs Jane Fonda, Tom Hanks, Jeff Bridges et les réalisateurs Martin Scorsese et Steven Spielberg.

Le film "Les Banshees d'Inisherin" du réalisateur Martin McDonagh est en tête de la liste des nominés avec huit nominations. Le film met en vedette Colin Farrell et Brendan Gleeson.