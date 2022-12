Israël/Archéologie : cinq nouvelles inscriptions du roi Ézéchias déchiffrées

Il s’agit de "l'une des plus importantes découvertes archéologiques en Israël de tous les temps"

Cinq nouvelles inscriptions royales du roi Ézéchias de Juda, comprenant onze lignes et 243 lettres ont été déchiffrées. Il s’agit de "l'une des plus importantes découvertes archéologiques en Israël de tous les temps", s’est exclamé le professeur d'études bibliques et d'histoire ancienne de l'Université de Haïfa Gershon Galil.

Il a indiqué que les inscriptions mentionnent le nom d'Ézéchias et résument ses principales réalisations au cours des 17 premières années de son règne. Sont évoqués le percement du tunnel de Siloé et de son bassin, la réforme du culte, la conquête de la Philistie et l'accumulation de biens. Il précise également que la date exacte à laquelle le projet hydraulique a été achevé est indiquée : le 2 Tamouz de la 17e année du règne d'Ézéchias, soit en 709 avant notre ère.

Hadas Parush/Flash90 Le tunnel d'Ézéchias, un canal d'eau souterrain qui mène au bassin de Siloé, dans le parc national de la Cité de David

"Ces inscriptions royales sont les plus complètes que nous ayons, et elles sont une preuve supplémentaire que les rois d'Israël et de Juda écrivaient des inscriptions royales qui indiquaient leur nom et leurs actes", a déclaré Gershon Galil. "Ces inscriptions soutiennent également la thèse selon laquelle les écritures du Livre des Rois sont basées sur des textes provenant de chroniques et d'inscriptions royales, et que la Bible reflète la réalité historique et non l'imagination", a-t-il ajouté.

"Des parties de l'inscription du Siloé se trouvent aujourd'hui dans la Cité de David à Jérusalem, à l'intérieur du tunnel de Siloé et sont simplement restées là depuis que l'inscription a été composée, il y a 2 731 ans", a expliqué Gershon Galil.