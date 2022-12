Amazon va produire des films tirés du jeu de figurines Warhammer 40.000

L'acteur Henry Cavill fera partie du projet

La société britannique de jeux de plateau et de figurines de "fantasy" Games Workshop a annoncé vendredi un accord avec Amazon en vue de réaliser des films et productions télévisuelles basés sur son univers Warhammer 40.000. L'acteur Henry Cavill, interprète de "Superman" et "The Witcher", a déclaré sur son compte Instagram qu'il serait impliqué dans le projet. Games Workshop "a conclu un accord de principe avec Amazon Content Services", une filiale du géant américain, qui développera "des productions cinématographiques et télévisuelles" à partir de son univers, a annoncé l'entreprise fondée en 1975 dans un communiqué.

Avant même la signature des contrats définitifs, "Amazon commencera certaines activités de développement (telles que la tenue de discussions préliminaires avec des écrivains) afin de faciliter le projet", précise le communiqué, qui ne donne aucun détail sur les montants en vue.

L'acteur Henry Cavill a écrit sur son compte Instagram qu'après "22 ans d'expérience dans cette industrie, j'ai finalement les qualifications et l'expérience pour faire naître une expérience cinématographique de 'Warhammer'".

Il souligne que pour sa partenaire dans ce projet, Nathalie Viscuso, et lui, "avoir trouvé Amazon comme maison pour héberger ce projet va nous donner la liberté pour rendre justice à l'ampleur de 'Warhammer'".

La nouvelle était saluée par les investisseurs: Games Workshop a fini en hausse de 16% à 8.480 pence à la Bourse de Londres. "Il est prévu que les droits soient initialement accordés pour développer l'univers Warhammer 40.000", l'une des franchises principales du groupe basée sur un monde futuriste.