La 1ère bande-annonce de "Barbie" dévoilée avec Margot Robbie dans le rôle principal

Le film devrait véhiculer une image féministe

La première bande-annonce du film Barbie de Greta Gerwig a été dévoilée ce vendredi. Le film dans lequel la célèbre poupée Barbie est interprétée par l'actrice Margot Robbie sortira sur les écrans le 21 juillet 2023.

Margot Robbie apparaît habillée et coiffée telle que la première poupée Barbie a été présentée à la Foire du jouet de New York en 1959. L'actrice est vêtue d'un maillot de bain zébré iconique et de lunettes de soleil. Le teaser annonce la couleur en mettant en scène des petites filles qui jouent à la poupée: le film devrait en effet véhiculer une image féministe.

Ken sera quant à lui incarné par l'acteur Ryan Gosling dans un look tout droit tiré des glorieuses années 80. Le tournage s’est déroulé de mars à juillet 2022 dans les studios britanniques de Warner Brothers, en banlieue de Londres.

Greta Gerwig avait déjà été nominée pour trois Oscars pour ses films "Lady Bird" et "Les filles du Dr March", a écrit le scénario du film avec son partenaire scénariste Noah Baumbach.