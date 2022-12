i24NEWS : David Antonelli et Abnousse Shalmani sacrés GGMO 2022

Le PDG d'i24NEWS a salué la "liberté de ton" et la "spontanéité" que permet l'émission présentée par Benjamin Petrover

Les téléspectateurs d'i24NEWS ont rendu leur verdict : c'est l'écrivain David Antonelli, président de l'association Corse-Israël, pour Tel-Aviv, et la journaliste Abnousse Shalmani, pour Paris, qui ont été élus meilleurs GGMO (Grandes gueules du Moyen-Orient) de l'année 2022 sur quelque 10 000 votes. Les résultats ont été annoncés jeudi soir par Frank Melloul au cours de l'émission. Le PDG d'i24NEWS a salué la "liberté de ton" et la "spontanéité" que permet l'émission présentée par Benjamin Petrover, et rendu hommage à l'"authenticité" de toutes les "Grandes gueules" qui interviennent régulièrement sur la chaîne.

David Antonelli, notamment le président de l'association Corse-Israël, succède ainsi au colonel de réserve israélien et ancien porte-parole de Tsahal, Olivier Rafowicz. Il a reçu son prix des mains de Frank Melloul au studio d'i24NEWS à Tel Aviv, tandis que l'écrivaine et éditorialiste d'origine iranienne Abnousse Shalmani, qui a été élue pour la deuxième année consécutive, s'est vue remettre sa distinction à Paris par les présentateurs des Grandes gueules en France, Olivier Truchot et Alain Marschall.

Interrogé sur la définition d'une "Grande gueule", Olivier Truchot a indiqué que "c'est un homme ou une femme libre de dire ce qu'elle pense sans préjugé, sans arrière-pensée." "C'est aussi une liberté de construire, c'est-à-dire qu'il faut argumenter et avoir des choses à dire", a-t-il ajouté.

Les Grandes Gueules Moyen-Orient, sur i24NEWS, accueillent des représentants de la société civile (médecins, artistes, avocats, entrepreneurs, étudiants...) au fort tempérament pour débattre des sujets d'actualité géopolitique du jour. Diffusée du lundi au jeudi à 21h (il), l'émission réunit généralement cinq intervenants, trois à Tel Aviv dans les studios d'i24News et deux à Paris, ainsi que d'autres depuis New York, Washington ou encore Dubaï.