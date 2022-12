Israël : le tube "Leh Lishon" le plus écouté à la radio en 2022

Media Forest a également répertorié les 50 artistes qui sont les plus diffusés sur les ondes en Israël

La société Media Forest a publié dimanche le classement des tubes les plus écoutés à la radio en Israël cette année, et "Leh Lishon" (va dormir) de la chanteuse Anna Zak est arrivé premier avec plus de 3 144 écoutes.

Viennent ensuite "Dubshaniye" de Shahar Saul, Agam Bohbot et Norouz, "Mi Zot" - d'Anna Zak, "Let's sleep on it" du chanteur Eden Hasson et à la cinquième place "One in a million" de Lior Narkis et du chanteur Narkis.

Parmi les dix premières chansons du classement, sept sont celles de femmes ou avec la participation de femmes - dont la célèbre Noa Kirel ("Bell", "Panther") et Ella Lee ("Shining Pink").

Media Forest a également répertorié les 50 artistes qui sont les plus diffusés sur les ondes en Israël. Eyal Golan arrive en tête avec 24 379 écoutes tout au long de l'année sur les radios suivi de Sarit Hadad avec 18 322 écoutes et Omer Adam, 17 871 écoutes.

En quatrième place figure la jeune chanteuse Eden Ben Zaken avec 17 017 écoutes, suivi de Shlomi Shabat avec 15 847 écoutes.