"Avatar 2" entre en fanfare au box-office nord-américain

Le blockbuster de science-fiction "Avatar: La voie de l'eau", suite très attendue du film de 2009, a déferlé sur le box-office pour son premier weekend dans les salles obscures nord-américaines, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Enregistrant quelque 134 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, le film du réalisateur James Cameron se trouve cependant légèrement en deçà des prévisions des spécialistes. A travers le monde, le film a également engrangé 300 millions de dollars supplémentaires. Et avec plus de 430 millions de dollars, "Avatar 2" réalise l'une des meilleures entrées au box-office depuis la pandémie de Covid-19.

De nouveau situé sur la planète Pandora, "La voie de l'eau" raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film. Le Marine américain Jake Sully (interprété par Sam Worthington), a effectué sa transition dans le corps d'un Na'vi, le peuple à grande taille et à la peau bleue de Pandora, et travaille avec eux pour protéger leur habitat d'une funeste menace. Une autre suite, "Black Panther: Wakanda Forever", a donc perdu la première place et se trouve loin derrière "Avatar" avec 5,4 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche.

Après six semaines d'exploitation, le film Marvel afro-futuriste a engrangé près de 419 millions de dollars aux guichets nord-américains, et 367 millions de dollars à travers le monde. La troisième place du classement est occupée par "Violent Night" (5 millions), comédie d'action où la star de "Stranger Things" David Harbour joue un père Noël ronchon et prompt à donner des coups de massue lorsque des personnes mal intentionnées entrent par effraction chez une famille riche.