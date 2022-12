Israël : une tombe familiale vieille de 2000 ans découverte à Lachish

Une tradition populaire identifiait la grotte comme le lieu de sépulture de Salomé, la sage-femme de Jésus

Une tombe familiale datant de la période du Second Temple, il y a environ 2000 ans, a été mise au jour dans la grotte de Salomé, située dans la forêt de Lachish, à une soixantaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Les fouilles ont été menées dans le cadre du projet du Chemin des Rois de Judée, dirigé par l'Autorité israélienne des antiquités, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine, et le Fonds National Juif.

Emil Eljam, Antiquities Authority La cour de la grotte funéraire mise au jour dans la forêt de Lachish

La grotte funéraire avait été mise au jour il y a 40 ans par des pilleurs d'antiquités, et des fouilles archéologiques avaient été immédiatement menées par le professeur Amos Kloner. La grotte comprenait plusieurs chambres avec de multiples kokhim (niches funéraires) taillés dans la roche et des ossuaires (boîtes en pierre) brisés, attestant de la coutume d'enterrement juive. La coutume juive de l'enterrement secondaire dans des ossuaires en pierre est bien connue dans les archives archéologiques, mais la surprise a été l'adaptation de la grotte en une chapelle chrétienne. À en juger par les croix et les dizaines d'inscriptions gravées sur les parois de la grotte à l'époque byzantine et au début de la période islamique, la chapelle était dédiée à Sainte Salomé.

Emil Eljam, Antiquities Authority Une ancienne inscription en grec en l'honneur de Salomé

La grotte funéraire a continué à être utilisée à l'époque byzantine; puis, au début de la période islamique, baptisée grotte de Salomé, en raison d'une tradition populaire qui l'identifiait comme le lieu de sépulture de Salomé, la sage-femme de Jésus. La fouille de la cour a permis de découvrir une rangée d'échoppes qui vendaient ou louaient des lampes en argile, selon les archéologues qui ont trouvé "des centaines de lampes complètes et cassées datant des 8e-9e siècles de notre ère".

L'avant-cour et la grotte elle-même attestent que le tombeau familial appartenait à une riche famille juive qui a investi beaucoup d'efforts dans sa préparation. "La tombe familiale atteste que ses propriétaires étaient une famille de haut rang en Judée à l'époque du Second Temple. Il est possible que le nom de Salomé soit apparu dans l'Antiquité sur l'un des ossuaires (aujourd'hui disparus) de la tombe, et que la tradition identifiant le site à Salomé la sage-femme se soit développée, la grotte devenant vénérée par les Chrétiens."