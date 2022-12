Les archives contiennent notamment des registres d'enterrement et de naissance et des registres de police des immigrants au début du 20e siècle

La Bibliothèque nationale d'Israël a reçu 22 volumes d'archives historiques des Juifs d’Irlande, qui retracent plus de trois siècles de la vie juive irlandaise. Les données, qui ont été compilée par Stuart Rosenblatt, président de la Société généalogique juive irlandaise, contiennent des registres d'enterrement et de naissance, des registres de police des immigrés au début du 20e siècle et d'autres sources s'étendant des années 1700 à nos jours.

"Ces volumes sont l'histoire vivante de personnes qui n'ont aujourd'hui aucune voix. Les naissances, les mariages, les décès, les recensements, l'enregistrement des étrangers, les adhésions à la synagogue, les adresses personnelles et professionnelles, les détails des tombes et les inscriptions ne sont qu'un échantillon dans les 22 volumes qui vont permettre aux familles de découvrir leur riche patrimoine irlandais", a déclaré Stuart Rosenblatt dans un communiqué de presse de la Bibliothèque nationale, qui a organisé lundi une cérémonie d’accueil des archives.

Les premiers Juifs à s'installer sur l'île étaient des migrants séfarades fuyant l'Inquisition espagnole au 15e siècle. L'Irlande a ensuite connu un afflux plus important de Juifs à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en provenance d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, moins de 3 000 Juifs vivent en République d'Irlande, et la population juive de toute l'île n'a jamais dépassé le double. Le grand-père de l'actuel président israélien, également nommé Isaac Herzog, était originaire d’Irlande.

"Inutile de dire que je ressens un fort sentiment de lien personnel et de fierté en tant que Juif israélien ayant un lien direct avec l'Irlande et que je tire un plaisir particulier de l'arrivée de ces volumes en Israël", a déclaré le président Herzog.