Israël ne sera pas représenté à la prochaine cérémonie des Oscars

"Cinema Sabaya", qui a reçu le prix du meilleur film à la dernière cérémonie des Ophirs, n'a pas été retenu pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger

Israël n'aura pas de film candidat à l'Oscar du meilleur film étranger lors de la 95e cérémonie, qui se tiendra le 12 mars 2023 à Hollywood. Le film "Cinema Sabaya", qui avait obtenu le prix du meilleur film lors de la cérémonie des Ophirs en septembre dernier, n'a finalement pas été retenu dans la liste des 15 films présélectionnés, révélée mercredi par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Le film, avec Dana Ivgy, raconte l'histoire d'employées municipales arabes et juives qui participent à un atelier vidéo. Elles y documentent leur propre vie, regardent celle des autres et remettent en question leurs croyances afin d'apprendre à se connaître. En tant que lauréat du prix du meilleur film aux Ophir, "Cinema Sabaya" était automatiquement sélectionné pour représenter Israël aux Oscars, mais pas forcément pour être choisi par l'Académie.

"Farha" ne figure pas non plus sur la liste des finalistes. Le film jordanien, présenté aux Oscars et critiqué pour sa description des atrocités commises contre les Palestiniens pendant la guerre d'indépendance de 1948 qui a entouré la création d'Israël, ne figure pas non plus sur la liste des finalistes. Réalisé par le cinéaste jordanien Darin J. Sallam, "Farha" raconte l'histoire d'une jeune Palestinienne de 14 ans dont le village est attaqué par les forces israéliennes, que l'on voit exécuter des civils.

Parmi les films sélectionnés pour la récompense suprême du Meilleur film étranger, on retrouve donc : "Bardo, fausse chronique d'une poignée de vérités" d'Alejandro González Iñárritu (Mexique), "Holy Spider" (Danemark), "All Quiet on the Western Front" (Allemagne), "Saint Omer" (France), "Corsage" (Autriche), "EO" (Pologne), "Return to Seoul" (Cambodge), "Decision to Leave" (Corée du Sud), "Close" (Belgique) et "Argentina, 1985" (Argentine). Le film "Joyland" marquera la première participation du Pakistan sur la liste des finalistes. L'Inde aura un représentant pour la première fois depuis plus de 20 ans, avec le film "Last Film Show" de Pan Nalin.

Tomer Neuberg/Flash90 Cinema Sabaya, lauréat du meilleur film lors de la cérémonie des Ophir Awards 2022, également connue sous le nom d'Oscar israélien, à Tel Aviv, le 18 septembre 2022.

Israël a été candidat pour l'Oscar du meilleur film étranger à dix reprises, mais ne l'a jamais remporté. La dernière fois qu'Israël a vu un de ses films dans la liste des cinq derniers nominés remonte à il y a dix ans avec "Footnotes". La dernière fois qu'il a figuré sur la liste des quinze présélectionnés, était il y a cinq ans avec "Foxtrot". Un comité de nomination visionnera les quinze films présélectionnés et votera à bulletin secret pour déterminer les cinq nominés finaux qui seront annoncés le 24 janvier.