Pink et Dave Grohl célèbrent Hanoucca en chansons

"Nous avons décidé de célébrer Hanoucca avec huit chansons de huit artistes juifs célèbres, en publiant une chanson chaque nuit de Hanoucca" (Dave Grohl)

Dave Grohl, le leader du groupe de rock The Foo Fighters, s'est associé à la chanteuse Pink dans le cadre de sa série musicale "Hanukkah Sessions", dans laquelle le musicien reprend des chansons interprétées par des artistes juifs. Les deux artistes se sont donné pour mission de "faire démarrer la fête", en référence au tube de Pink "Get the Party Started".

Bien que Grohl ne soit pas juif lui-même, il a toujours montré un soutien à la communauté juive. Pour cette série de reprises musicales, il s'est associé à des artistes et producteurs juifs lauréats de Grammy Awards pour donner vie au projet. Pink, née Alecia Beth Moore, a quant à elle fièrement partagé son identité juive. "Mon nom est Alecia. Je suis juive", a-t-elle annoncé.

https://twitter.com/i/web/status/1337562394705326080 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dave Grohl, et le producteur Greg Kurstin, qui ont lancé le pojet en 2020, ont annoncé sur la chaîne YouTube des Foo Fighters qu'il n'interpréterait pas de chant de Noël, mais plutôt une variété de chansons pour marquer la fête juive de Hanoucca.

"Salut, je suis Greg Kurstin, et je suis juif. Et je suis Dave Grohl. Je ne suis pas juif", ont lancé les les deux hommes, avant que Grohl ne poursuive en expliquant : "Greg et moi avons décidé de célébrer Hanoucca en enregistrant huit chansons de huit artistes juifs célèbres et en publiant une chanson chaque nuit de Hanoucca, pour vous, donc nous espérons que vous apprécierez."

Depuis le début du projet il y a trois ans, Grohl et Kurstin ont couvert un éventail d'artistes allant de Drake à Bob Dylan.