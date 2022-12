Dans une longue interview à nos confrères du Figaro, l’humoriste, comédien et réalisateur Gad Elmaleh, tout juste de retour du Vatican, livre ses impressions.

Il a défrayé la chronique avec son film "Reste un peu", succès critique et public avec 500 000 entrées, dans lequel il confiait son attirance pour le christianisme et la Vierge Marie, provoquant des réactions parfois violentes au sein de la communauté juive. Converti, pas converti ? Gad Elmaleh, juif parmi les juifs, avait entretenu le mystère dans une promo savamment orchestrée, mais qui en disait aussi long sur la réalité de son cheminement.

Le comédien, en recherche spirituelle, est arrivé naturellement jusqu’au Pape François, qu’il vient de rencontrer longuement au Vatican. "Je lui avais préparé un petit montage avec les scènes essentielles du film", raconte-il au Figaro. "Il a pris le temps de regarder et vu tout de suite l’enjeu. À la fin, il a évoqué l’amour pour Marie et la fascination pour elle. Et il m’a regardé et m’a dit un truc encore renversant : "Tu sais, on ne choisit pas. Ce n’est même pas toi qui choisis." Gad Elmaleh a choisi de ne pas choisir, n’en déplaise à tous ceux, ici ou là, qui ont fait du "cas Elmaleh" une affaire personnelle.

"J’ai toujours à cœur la phrase du cardinal Lustiger qui clôt le film et que je résume ainsi: "En embrassant le christianisme, j’ai redécouvert les valeurs du judaïsme, je les ai approfondies bien loin de les renier." Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Je n’ai jamais été si proche de la Torah depuis que j’ai découvert Marie et le christianisme. Certains cathos voudraient me voir rompre avec le judaïsme, certains juifs voudraient le contraire", explique-t-il. "Alors je regarde la lumière de Hanoukka et celle de Noël. Je l’utilise pour expliquer un chemin, un chemin de fraternité, de respect, d’écoute, où je suis appelé. Plus que jamais, j’ai envie de souhaiter la lumière avec mes frères et sœurs catholiques, juifs et musulmans".