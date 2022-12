Gal Gadot va faire son retour dans le prochain "Fast & Furious"

L'actrice israélienne va reprendre son rôle de Gisele Yashara, qui a contribué à lancer sa carrière, dans "Fast X", qui sortira en mai 2023

Gal Gadot va faire son grand retour dans la franchise de films Fast & Furious après une pause de près de dix ans. L'actrice israélienne reprendra son rôle de Gisele Yashar dans "Fast X", qui sortira en mai 2023, a rapporté jeudi le site d'information Direct Entertainment. Ce personnage était présent dans les quatrième, cinquième et sixième volets de la franchise.

Ce rôle a contribué à lancer la carrière d'actrice de Gadot, qui a depuis accédé au statut de star international en incarnant depuis 2017 "Wonder Woman" dans une série de film des studios DC de Warner Bros. Elle a également tenu le haut de l'affiche dans des films plus récents comme "Red Notice" et "Mort sur le Nil".

Frazer Harrison (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File) Gal Gadot, la star de "Wonder Woman", s'est lancée dans le cinéma après avoir effectué son service militaire en Israël.

Gisele Yashar a été tuée dans le sixième épisode de Fast & Furious et le public attend de voir comment les scénaristes comptent la faire renaître de ses cendres.

Alors que Warner Bros avait annoncé le tournage imminent du troisième volet de "Wonder Woman" avec Gal Gadot, le studio a finalement annoncé au début du mois qu'il mettait de côté le projet dans le cadre d'un remaniement de son approche de l'univers DC Comics, selon des informations rapportées par Variety et Deadline.

James Gunn et Peter Safran, qui ont pris le contrôle des DC Studios de Warner Bros, seraient en désaccord avec la vision soumise par la réalisatrice Patty Jenkins, qui était derrière la caméra pour les deux premiers films.

L'avenir de Gadot au sein de la franchise DC Comics reste incertain. Deadline a suggéré que Jenkins "pourrait très bien soumettre une autre version du personnage" qui recevrait l'approbation du studio, tandis que Variety a rapporté qu'"il y a encore toutes les chances" que Gadot puisse "revenir dans le giron de DC d'une manière ou d'une autre."