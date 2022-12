Etats-Unis : une comédie romantique sur "Hanoucca" pour égayer les fêtes de fin d'année

"Hanukkah on Rye" évoque la relation tourmentée entre Molly et Jacob, partagés entre leur nouvel amour et leurs épiceries fines concurrentes

Les Juifs ont enfin leur comédie romantique de fin d'année. Alors que les traditionnels films du mois de décembre s'articulent généralement autour des fêtes de Noël du Nouvel An, la comédie romantique "Hanukkah on Rye" (qu'on pourrait traduire par "Hanoucca sur du seigle") produite par la chaîne américaine Hallmark Channel est une des premières du genre qui se déroule dans le contexte de la fameuse fête des Lumières.

Ce film familial, sorti le 18 décembre, vient ainsi combler un manque et pourra être vu, aux États-Unis, par tous les amateurs du genre pendant les fêtes, qu'ils soient juifs ou non. L'intrigue tourne autour des personnages principaux Molly et Jacob, interprétés par l'actrice franco-israélienne Yael Grobglas et l'américain Jeremy Jordan, en conflit entre leur nouvel amour et leurs épiceries fines concurrentes. Seul un miracle de Hanoucca pourrait sauver ce nouveau couple d'un tel "balagan".

Ce n'est pas le premier film de Hanoucca de Hallmark Channel. La chaîne, qui propose des programmes familiaux, en produit déjà depuis 2019. Parmi les titres les plus notables, on trouve "Love, Lights, Hanukkah", sorti en 2020, et "Huit cadeaux de Hanukkah", sorti en 2021. Hanukkah on Rye a jusqu'à présent reçu des critiques positives, avec un score d'audience positif de 80% sur Rotten Tomatoes, un site américain consacré aux critiques de cinéma et de séries télévisées.