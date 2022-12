Beyoncé en concert à Dubaï le 21 janvier 2023

Le mois dernier, Beyoncé a recueilli le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards

La superstar américaine Beyoncé doit se produire le 21 janvier lors d'un concert exceptionnel très luxueux à Dubaï. Son dernier grand show remonte à 2018. La star de 41 ans rencontrera ses fans au célèbre hôtel de luxe cinq étoiles l'Atlantis The Palm. Beyoncé se serait vu offrir 24 millions de dollars pour se produire dans la ville des Émirats arabes unis.

L'hôtel a récemment organisé une série de belles performances, avec notamment Kylie Minogue attendue pour le soir du Nouvel An. Le mois dernier, Beyoncé a recueilli le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, en 2023, avec neuf catégories, devant le rappeur Kendrick Lamar, la diva pop britannique Adele et Brandi Carlile.

Désignée en 2009 comme étant l'artiste de la décennie 2000 par le journal The Guardian, la star a depuis acquis une notoriété sans précédent. En 2013, les critiques musicales du New Yorker décrivent Beyoncé comme étant la musicienne la plus populaire, la plus importante et la plus influente de ce début de 21e siècle. En 2013, le magazine Forbes la classe 17e dans la liste des femmes les plus puissantes et 4e dans la liste des stars les plus puissantes au monde, ce qui fait d'elle la deuxième chanteuse la plus puissante au monde, derrière Lady Gaga et devant Madonna.