"Emily in Paris" fait exploser les demandes immobilières des Anglais dans la ville lumière

Comme révélé par le Parisien, depuis le lancement très attendu de la saison 3 d'"Emily in Paris" sur Netflix le 21 décembre dernier, les recherches en ligne des Anglais pour l'immobilier à Paris ont bondi de 1416 %, selon le site d’estimation immobilière britannique GetAgent. La série à succès raconte l'histoire d'une jeune américaine Emily, qui vient travailler à Paris et embarque le spectateur dans toutes sortes d'aventures amicales et amoureuses. Jugée par certains "trop cliché", la série avait notamment cartonné aux Etats-Unis et en Europe lors des deux premières saisons.

Entre décembre 2021 et décembre 2022, une hausse de 314 % des recherches anglaises pour déménager à Paris a été enregistrée. Les quartiers les plus prisés sont les, VI, VIIe, VIIIe et XVIe. Dans le VIIe arrondissement, un appartement sur cinq a été vendu auprès d’un acquéreur étranger au premier semestre.

Les Américains seraient eux aussi nombreux à vouloir se loger dans la capitale française. Les acheteurs souhaitent en effet des biens entre 1 et 3 millions d’euros et sont bien plus nombreux post-Covid. Outre la série de l'héroine Emily Cooper, la baisse du dollar y serait également pour quelque chose.

La hausse des demandes de locations d'appartements à Paris de la part de jeunes femmes américaines de 20 à 30 ans a également été constatée. Celles-ci souhaiteraient, comme Emily, vivre une expérience d'un an à Paris dans le Marais, le VIe ou le VIIe arrondissement.

Une chose est sûre les dix épisodes à rebondissement de cette nouvelle saison ne laisseront aucun spectateur sur sa fin.