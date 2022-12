Israël: un concours national de harpe à la saveur particulière

"La façon dont je joue depuis que je suis jury a complètement changé, parce que je ne suis plus dans le souci du détail"

C’est un instrument pas comme les autres, considéré comme l’un des plus anciens du monde… En ce mois de décembre, les amateurs de harpe en Israël peuvent profiter du retour, après la pandémie, du concours musical national qui voit s’affronter les meilleurs jeunes instrumentistes du pays. L’occasion pour ces talents prometteurs de se produire devant des jurys internationaux de renom, comme la jeune virtuose française Mélanie Laurent, venue spécialement en Israël pour l’occasion.

Sous les doigts d'Abigail Lozneanu, jeune harpiste, les cordes résonnent au doux son de la première arabesque de Debussy… La jeune musicienne de 22 ans participe au concours national dans sa catégorie, une compétition créée en 2011 pour préparer la jeune génération au concours international de harpe d’Israël, premier du genre et considéré comme l’un des plus prestigieux au monde. Le plus symbolique aussi pour Israël. La harpe est en effet mentionnée dans la Bible et le légendaire roi David est connu pour avoir pratiqué cet instrument.

Sur scène, les meilleurs talents du pays s'affrontent. "Participer à un tel concours me permet de me concentrer sur ma progression. Chaque fois que je me produis en concours, le travail que je mène sur moi-même, comment je me présente sur scène, comment je gère mon stress, comment je travaille et interprète les morceaux… Tout cela est finalement la vraie récompense", raconte Ya’ara. A la clé pour ces jeunes très ambitieux, de belles perspectives, voire un tremplin vers une carrière professionnelle.

Parmi les membres du jury, une autre harpiste très talentueuse. Cette jeune musicienne française à la carrière déjà impressionnante, c’est Mélanie Laurent. Elle a été propulsée sous les projecteurs après avoir remporté le concours Bloomington en 2019, jumelé à son équivalent international israélien. En visite en Israël pour la première fois, Mélanie Laurent prend son rôle très à cœur : "Être jury dans ce concours était une expérience incroyable parce qu’entendre comment est jouée la harpe dans d’autres pays, c'est magnifique. A titre personnel, je sais que la façon dont je joue depuis que je suis jury a complètement changé, parce que je ne suis plus dans le souci du détail. Evidemment, je cherche la précision mais je suis plus dans l’idée de transmettre une émotion. Et là cette semaine, on a été ravi d’entendre des harpistes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes".