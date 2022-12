Whoopi Goldberg "désolée" d'avoir répété que l'Holocauste "n'était pas une question de race"

L'actrice a affirmé qu'elle tentait d'expliquer ces propos déjà polémiques du début d'année et affirmé qu'elle "apprend encore beaucoup de choses"

L'actrice américaine Whoopi Goldberg a présenté mardi ses excuses pour avoir répété ses propos polémiques selon lesquels l'Holocauste n'était pas une question de race. L'actrice et animatrice de télévision a tenu ces propos provocateurs dans une interview accordée au Sunday Times de Londres. Au début de l'année, elle avait été suspendue pendant deux semaines de son poste de co-animatrice du talk-show "The View" sur ABC, après avoir affirmé que le génocide de six millions de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale "n'était pas une question de race". Whoopi Goldberg a présenté ses excuses au magazine américain Entertainment Weekly, affirmant qu'elle "apprend encore beaucoup de choses".

Dia Dipasupil (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File) Whoopi Goldberg s'exprime sur scène, le 9 mai 2017 à New York.

Dans l'interview accordée au Times, la star américaine avait affirmé que les nazis "n'avaient pas tué des races, mais des physiques. Ils tuaient des gens qu'ils considéraient comme des déficients mentaux". Quand son contradicteur a contesté cette affirmation, lui rappelant que les nazis examinaient les "caractéristiques juives" de leurs victimes, telles que la taille de leur nez et la forme de leur tête dans le cadre de leur science raciale qui considérait les Juifs comme une race inférieure, Goldberg a répondu : "Ils ont fait ça aux Noirs aussi. Mais cela ne change rien au fait que vous ne pouviez pas reconnaître un Juif dans la rue. Vous pouviez me trouver. Eux, vous ne pouviez pas les trouver."

Dans sa déclaration à EW, Goldberg a affirmé qu'elle essayait simplement d'expliquer ses propos du mois de février, lorsqu'elle a dit à l'antenne que l'Holocauste impliquait "deux groupes de personnes blanches." "Récemment, on m'a interrogé sur mes commentaires du début de l'année", a déclaré Goldberg. "J'ai essayé de transmettre au journaliste ce que j'avais dit et pourquoi, et j'ai tenté de raconter cette époque. Je n'ai jamais eu l'intention de donner l'impression de revenir sur des propos blessants, surtout après avoir parlé avec des rabbins et des amis, anciens et nouveaux, et les avoir entendus s'exprimer. J'apprends encore beaucoup et, croyez-moi, j'ai entendu tout ce que chacun m'a dit".

"Je crois que l'Holocauste était une affaire de race et je suis aussi désolée aujourd'hui qu'à l'époque d'avoir bouleversé, blessé et irrité des gens", a-t-elle ajouté. "Je présente à nouveau mes sincères excuses, en particulier à tous ceux qui ont pensé qu'il s'agissait d'un nouveau rebondissement sur le sujet. Je vous promets que ce n'était pas le cas."