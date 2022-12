Shira Haas travaille ses muscles avant son entrée dans l'univers Marvel

L'actrice se prépare pour le tournage de "Captain America : New World Order" dans lequel elle interprte la super-héroïne israélienne Sabra

L'actrice israélienne Shira Haas, connue pour son interprétation d'Esther Shapiro dans la série dramatique Netflix "Unorthodox", a décroché le rôle de l'agent mutant du Mossad appelé Sabra qui apparaitra dans le quatrième volet de la série de films Captain America. Depuis, l'actrice travaille dur pour tonifier son physique afin d'être au top de sa forme pour le tournage. Elle a partagé sur son compte Instagram des photos d'elle dans une salle de gym, où on la voit faire toute une série d'exercices afin de muscler notamment ses épaules, ses triceps ou encore sa poitrine.

Instagram Shira Haas s'entraîne dans une salle de sport

Shira Haas sera sous les projecteurs lorsque le film sortira, les productions Marvel attirant des centaines de millions de spectateurs dans le monde, et elle compte bien faire tous les efforts pour se présenter sous son meilleur jour.

Le personnage de Sabra, dont le nom complet est Ruth Bat-Seraph, est né dans une bande dessinée de Hulk en 1981. Elle est une mutante dotée de pouvoirs surhumains avec une agilité, des réflexes, une endurance et une résistance bien au-dessus de la normale. Les premières apparitions du personnage la voyaient vêtue d'un costume blanc avec l'étoile bleue de David sur la poitrine, rappelant fortement le drapeau israélien, bien que cette tenue ait été remplacée par une tenue noire dans les interprétations plus modernes du personnage.

https://twitter.com/i/web/status/1568890165766012928 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'inclusion du personnage israélien dans le film a, malheureusement sans surprise, déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, creusant un fossé entre les fans pro-israéliens de Marvel qui étaient ravis de voir le premier personnage israélien majeur dans un projet Marvel, et les détracteurs qui ont qualifié son inclusion de "propagande sioniste" et ont décrié la représentation des Arabes dans ses arcs narratifs comme rien de plus que des terroristes et des sauvages. Le film "Captain America : New World Order" devrait sortir en salles au printemps 2024.