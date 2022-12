La créatrice de mode britannique Vivienne Westwood est morte à l'âge de 81 ans

"Je continuerai avec Vivienne dans mon cœur", a dit son mari

Vivienne Westwood, la styliste britannique qui a popularisé la mode punk et new wave, est décédée à l'âge de 81 ans. Westwood est morte jeudi "paisiblement et entourée de sa famille, à Clapham, dans le sud de Londres", a indiqué un message partagé sur sa page Instagram par sa marque.

"Vivienne a continué à faire les choses qu'elle aimait, jusqu'à son dernier moment, en créant, en travaillant sur son art, en écrivant son livre, et en changeant le monde pour le mieux", selon la légende Instagram à côté d'une photo de Westwood. "Elle a mené une vie extraordinaire. Son innovation et son impact au cours des 60 dernières années ont été immenses et se poursuivront à l'avenir."

"Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour changer les choses dans le bon sens", a ajouté la marque. Son mari et partenaire créatif Andreas Kronthaler a également publié une déclaration et a déclaré : "Je continuerai avec Vivienne dans mon cœur."

"Nous avons travaillé jusqu'à la fin et elle m'a donné beaucoup de choses à faire. Merci chérie", a-t-il ajouté.