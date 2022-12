La nouvelle production "Ömer" a commencé à être tournée et sera diffusée en 2023

"Shtisel", la série télévisée sur les juifs ultra-orthodoxes qui est devenue un phénomène international après avoir été diffusée sur Netflix en 2018, va subir un relooking musulman pour le public turc. Selon les médias turcs, une nouvelle série intitulée "Ömer" a commencé à être produite et sera diffusée en 2023 sur la chaîne STAR TV.

On ne sait pour l'instant pas grand-chose de l'intrigue de la série. Une bande-annonce montre le protagoniste Ömer, joué par Selahattin Paşali, debout dans une mosquée, apparemment tiraillé entre les appels d'un imam d'un côté et ceux d'une femme (aux cheveux non couverts) de l'autre, alors que l'appel à la prière, également chanté par Paşali, retentit en arrière-plan.

Dans l'islam, les femmes sont tenues de se couvrir les cheveux en public. Ces images suggèrent donc que le thème principal de la série pourrait être le choix d'Ömer entre tradition religieuse et laïcité. Ce n'était pas l'une des tensions centrales de "Shtisel", qui a débuté à la télévision israélienne en 2014 et a été largement saluée, aussi bien par le public que par la critique, pour avoir dépeint la vie quotidienne de personnages issus de la communauté haredi de Jérusalem.

Néanmoins, le personnage de Paşali semble être emprunté au personnage de Michael Aloni, Akiva dans "Shtisel", et celui de l'imam au patriarche de la famille Shtisel, Shulem. Le premier rôle féminin de la série, Gökçe Bahadir, n'est pas une inconnue aux yeux du public juif et israélien : elle a joué l'année dernière dans la série Netflix à succès "The Club" ("Kulüp"), qui suit une famille juive sépharade dans la tourmente politique d'Istanbul des années 1940 et 1950.

L'année dernière, il a été annoncé qu'une version américaine de "Shtisel", qui serait réalisée par le célèbre cinéaste Kenneth Lonergan, était en préparation.